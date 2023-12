Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Servirà attenzione e umiltà"

sabato, 9 dicembre 2023, 13:36

Vigilia di Lucchese-Fermana e consueto punto della situazione curato dal tecnico rossonero Giorgio Gorgone. Il match contro i marchigiani si preannuncia molto importante da tanti punti di vista: "In infermeria resta Fedato e Sabbione è da valutare, ma Benassai è in miglioramento, speriamo al di là della partita che Sabbione recuperi. Veniamo da una prestazione di grande attenzione e umiltà e alla fine siamo stati premiati, questo è un messaggio importante per i ragazzi. I numeri ci dicono che facciamo pochi gol e bisogna migliorare anche se secondo me Magnaghi ha fatto bene e lo vedo in crescita".

"Ci attendono quattro gare importanti – aggiunge il tecnico rossonero – e dobbiamo dare continuità ai nostri risultati La Fermana è una squadra viva, lo ha dimostrato contro la Torres: servirà l'atteggiamento giusto, senza quello non si va. Poi ritroveremo anche serenità nel gioco. Se confermerò i tre under o torneremo quattro? Vedremo, è stata una scelta di formazione per il resto abbiamo giocato sempre con quattro. Quelli meno chiamati in causa se si stanno ritagliando uno spazio? Credo che Yeboh è quello che è cresciuto di più, l'errore di Arezzo ha pesato, ma il calcio è velocissimo, le gerarchie possono cambiare. Abbiamo anche recuperato Visconti. Per la Coppa se cambierò? Vedremo anche in base a domani, sono partite importanti. A proposito: capisco il sorteggio ma che l'Avellino giochi quattro gare su quattro in casa e noi tre su quattro fuori, è una trasferta impegnativa".