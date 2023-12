Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Dovevamo essere più lucidi negli ultimi 20 metri"

giovedì, 14 dicembre 2023, 15:15

Post Lucchese-Fermana lasciato in sala stampa al commento del tecnico rossonero Giorgio Gorgone che non ha preso certo bene il pari: "Anche oggi abbiamo effettuato tanti tiri, meglio nel primo che nel secondo tempo anche se nella ripresa non vanno dimenticate le occasioni di Guadagni e Yeboah. Ai ragazzi non posso rimproverare di non aver provato a giocarsi la partita. Teniamo conto che il campo era molto appesantito ed è ridotto molto male: con questo terreno era più facile giocare di rimessa, non è stato facile nemmeno per chi è entrato. Magnaghi? Non bene come nell'ultima, non era una partita facile per gli attaccanti, ma non è certo mancata l'impegno".

"Dovevamo essere più lucidi negli ultimi 20 metri, questo è evidente, ma sapevamo che con la Fermana non sarebbe stato facile. Meritavano vincere, Era fondamentale vincere, ma, ripeto, non posso rimproverare alla squadra la gara fatta: hanno spinto, giocato e creato occasioni. Sono usciti stremati. Il campionato è equilibrato, per me ci mancano dei punti, ma il calcio è questo e va accettato, dobbiamo rimanere concentrati e non perdere la pazienza. Ora la Coppa? E' un obiettivo importante, passare il turno sarebbe una bella impresa e l'Avellino ci tiene quanto noi alla gara. Vediamo chi potrà giocare".