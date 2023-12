Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Avellino, squadra costruita per vincere"

martedì, 12 dicembre 2023, 13:43

Alla vigilia della gara valida per il quarto di finale di Coppa Italia, il tecnico rossonero ha fatto il punto attraverso l'ufficio stampa della Lucchese.

“Abbiamo qualche acciaccato che valuteremo meglio domani, sarà la quinta partita in 15 giorni, questo ritmo un po’ di energie te le toglie, ma sono sicuro che chi scenderà in campo avrà le forze fisiche e mentali per affrontare al meglio una trasferta complicata come quella di Avellino”.



Dopo aver studiato l'avversario che partita si aspetta? Cosa teme di più?



“L’Avellino è una squadra costruita per vincere, composta da giocatori abituati a vincere con tanta esperienza alle spalle. Sarà una partita impegnativa contro una squadra molto molto forte”.



C’è la sensazione che a questa squadra manchi ritrovare 2-3 risultati utili consecutivi per tornare a brillare. Quanto sono importanti quindi le ultime tre partite dell'anno, per iniziare nel migliore dei modi il 2024?



“A questa squadra è mancato un gol per vincere contro la Fermana, sarebbe stato importante e soprattutto meritato. Una vittoria, dopo quelle contro la Juve e il pareggio di Arezzo, avrebbe dato punti ed energia ad una squadra che sta oggettivamente raccogliendo meno di quello che merita. Avremo un’altra posizione in classifica ma non dobbiamo piangerci addosso, dobbiamo lavorare su quello che manca, ovvero essere più lucidi e precisi in zona di rifinitura. Adesso ci aspettano altre tre partite importanti dopo un tour de force che finirà venerdì 22 dicembre in casa contro l’Ancona. Siamo consapevoli che dobbiamo dare il massimo sotto tutti i punti di vista, perché poi gli episodi gireranno a nostro favore, ma per crearli dobbiamo continuare a spingere forte sull’acceleratore”.