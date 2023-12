Porta Elisa News



Nuovo Porta Elisa: incontro tra Comune, Lucchese e Aurora Costruzioni

lunedì, 18 dicembre 2023, 17:51

Si è svolto questa mattina un nuovo incontro tra l’amministrazione comunale e la Lucchese 1905 sul tema del nuovo stadio. L’elemento di importante novità è stata la presenza, allo stesso tavolo, anche di Aurora Costruzioni, la società proponente del nuovo stadio. Le due compagini, Lucchese e Aurora, hanno accolto la richiesta dell’assessore Fabio Barsanti di incontrare assieme l’amministrazione comunale per un confronto preliminare in merito alle modifiche, non sostanziali ma potenzialmente rilevanti, da apportare al progetto in corso dopo il dialogo e l’accordo che sta trovando definitiva definizione tra le parti e che l'amministrazione auspica caldamente.

“Mi ritengo soddisfatto della riunione di questa mattina – dichiara l’assessore Fabio Barsanti – poiché il fatto di avere allo stesso tavolo Lucchese e Aurora conferma la loro volontà di andare avanti sull’iter del progetto del nuovo stadio. Assieme agli uffici dell’edilizia sportiva, ci siamo dati un cronoprogramma fatto di aggiornamenti in vista di un nuovo appuntamento in Comune con le società, previsto nella seconda metà di gennaio, quando tali modifiche ci verranno presentate a livello progettuale. Aver trovato questo allineamento è elemento fondamentale per riprendere l’iter del nuovo stadio – prosegue l’assessore - che adesso dovrà trovare determinazione e passi concreti. L’amministrazione farà, come al solito, la sua parte senza alcun indugio appena potrà svolgere attivamente il suo ruolo all'interno del percorso amministrativo”.