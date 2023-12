Serve continuità

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 9 dicembre 2023, 13:36

Il tecnico rossonero alla vigilia della gara con la Fermana: "Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati La Fermana è una squadra viva, lo ha dimostrato contro la Torres: servirà l'atteggiamento giusto, senza quello non si va. Poi ritroveremo poco alla volta anche il gioco"

venerdì, 8 dicembre 2023, 16:00

Dopo 16 giornate, i canarini. dove gioca l'ex rossonero Semprini, si trovano all'ultimo posto con 8 punti avendo totalizzato 1 vittoria, 5 pareggi e 10 sconfitte. Inoltre i marchigiani hanno il peggior attacco (8 reti) e la peggior difesa (27 reti) di tutto il raggruppamento.

venerdì, 8 dicembre 2023, 09:14

I tifosi rossoneri, che stanno andando ovunque e che ovunque hanno un comportamento non censurabile, rischiano ancora una volta di non poter seguire la Lucchese nella trasferta di Carrara. L'Osservatorio per le manifestazioni sportive su indicazioni giunte della questura di Massa ha per il momento bloccato la vendita dei biglietti...

mercoledì, 6 dicembre 2023, 19:31

Il tecnico rossonero: La vittoria di oggi può rappresentare la svolta da un punto di vista psicologico. Siamo a tre punti dal settimo posto ma dobbiamo continuare così. Rizzo Pinna? Ha potenzialità da categoria superiore, Tiritiello è importante per noi"