Porta Elisa News



A caccia del tris

sabato, 27 gennaio 2024, 19:00

Dopo le vittorie contro la Recanatese e il Padova, quest'ultima in Coppa Italia, i rossoneri fanno visita a un Gubbio in grande spolvero a cui cercheranno di rendere la vita difficile e tornare alla vittoria in trasferta dopo molto tempo, addirittura dal settembre scorso, almeno per quel che riguarda il campionato. Mister Gorgone dovrà però fare a meno di Perotta, De Maria, Fedato e dello squalificato Fazzi, mentre Benassai, Sabbione e Yeboah accusano alcuni problemi. Il nuovo arrivo Disanto dovrebbe accomodarsi in panchina.

Molto probabile che il tecnico ripresenti la difesa a tre che sta cominciando a girare, ci sarà poi da capire lo stato di forma di alcuni degli interpreti visto lo sforzo della gara di Coppa. Al seguito, come sempre, un buon numero di tifosi rinfrancati dagli ultimi risultati. Ecco la probabile formazione: Chiorra, Tiritiello, Gucher, Benassai, Quirini, Tumbarello, Cangianiello, Visconti, Rizzo Pinna, Russo, Magnaghi (Yeboah).