Gubbio, il momento dei rossoblu

venerdì, 26 gennaio 2024, 08:32

di gianluca andreuccetti



Voltare subito pagina. Il successo maturato in Coppa Italia contro il Padova ha regalato fiducia e morale alla Lucchese. Una consapevolezza dei propri mezzi, che mancava ormai da inizio stagione. Adesso però è arrivato il momento di tornare con i piedi per terra: domenica alle ore 18:30, i rossoneri affronteranno in trasferta il Gubbio, nella gara valida per la 23^giornata del campionato di Serie C.

Anche in questa stagione, gli umbri si stanno confermando come una delle realtà più solide di questa competizione. I rossoblù occupano il settimo posto in classifica a quota 34 punti, frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. I ragazzi di Braglia vengono da una striscia di 5 risultati utili consecutivi (4 successi e 1 pari) e non perdono dallo scorso 9 dicembre contro il Pontedera. Il Gubbio ha tutte le carte in regola per giocarsi il terzo posto, un piazzamento che permetterebbe agli umbri di accedere direttamente alla fase nazionale dei playoff. Il punto di forza dei rossoblù? Le mura amiche. I lupi, insieme a Cesena e Torres, sono le uniche squadre a non aver ancora perso in casa: l'ultima sconfitta al "Pietro Barbetti" risale al 4 marzo 2023, contro l'Olbia.

Da un punto di vista tattico, in questa stagione Braglia ha deciso di schierare la sua squadra prevalentemente con il 3-4-1-2. Nelle ultime uscite il modulo utilizzato è stato il 4-3-1-2. In questo mercato invernale, il Gubbio si è rinforzato con gli arrivi di Bumbu dal Cesena, Brambilla dalla Cremonese e Bernardotto dal Giugliano. L'unico assente sicuro sarà Galeandro, fuori da inizio da stagione per un grave infortunio. Nelle fila dei rossoblù, gli ex di giornata sono Piero Braglia (tecnico della Lucchese tra il 2007 e il 2008) e Corsinelli, terzino che ha vestito la casacca rossonera nella stagione 2021-22. L'ultima vittoria della Pantera al "Pietro Barbetti" risale al 7 settembre 2014: in quell'occasione, furono decisive le reti di Nolè e Calcagni.