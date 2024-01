Gubbio-Lucchese: 1-0 al 45' st Cinque minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 28 gennaio 2024, 21:09

Il tecnico rossonero amareggiato: "Devi portare a casa il risultato positivo, capita troppo spesso. E' vero che quando facciamo la Coppa perdiamo un po' di brillantezza, e il nostro gol era buona da quanto si è visto dal video.

domenica, 28 gennaio 2024, 21:09

La Lucchese perde una gara che sembrava impossibile poter lasciare all'avversario e invece un errore difensivo e la solita imprecisione offensiva condannano i rossoneri a una sconfitta difficile da digerire. Bene Guadagni e Tumbarello: le pagelle di Gazzetta

sabato, 27 gennaio 2024, 19:00

Dopo le vittorie contro la Recanatese e il Padova, quest'ultima in Coppa Italia, i rossoneri fanno visita a un Gubbio in grande spolvero a cui cercheranno di rendere la vita difficile e tornare alla vittoria in trasferta dopo molto tempo: la probabile formazione

sabato, 27 gennaio 2024, 17:27

Alla vigilia della gara di campionato contro il Gubbio, tornare a parlare attraverso l'ufficio stampa il tecnico dei rossoneri: "Disanto era molto motivato di venire alla Lucchese e per me basta già questo, voglio giocatori che diano tutto per questa squadra , prima delle qualità che hanno"