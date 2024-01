Infermeria rossonera, la situazione

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 10 gennaio 2024, 14:22

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Benevento avrebbe messo gli occhi sull'attaccante 30enne: i sanniti sono in lotta per la vittoria del girone C e sono alla ricerca di una punta di categoria, ma anche il Pisa sarebbe interessato.

martedì, 9 gennaio 2024, 14:33

Due partite dalla panchina nelle ultime due gare: Simone Magnaghi, almeno in questo momento, non viene ritenuto la prima punta della Lucchese, che sia per valutazioni tecniche o per lo stato della condizione fisica. Ed inevitabilmente il suo nome rischia di accendersi in ottica mercato.

lunedì, 8 gennaio 2024, 17:28

La Lega Pro ha ufficializzato il programma delle due semifinali di Coppa Italia di Serie C che si giocheranno entrambe mercoledì 24 gennaio prossimo. I rossoneri affronteranno il Padova al Porta Elisa con fischio di inizio alle ore 18,30

domenica, 7 gennaio 2024, 19:35

Nonostante la condizione ancora approssimativa, l'esperto difensore fa quello che può. Male gli esterni e con le polveri bagnate gli attaccanti, in grado cogliere pali ma non buttarla mai dentro: le pagelle di Gazzetta