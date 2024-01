Porta Elisa News



Lucchese-Padova, la probabile formazione

martedì, 23 gennaio 2024, 18:01

di gianluca andreuccetti

Dopo il successo maturato contro la Recanatese, per la Lucchese è arrivato il momento di pensare alla Coppa Italia. Di fronte il Padova, un avversario importante che darà tanto filo da torcere ai rossoneri. Data la coperta corta a causa degli infortuni, Gorgone potrebbe schierare una formazione simile a quella vista sabato sera. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-3. Tra i pali ritroveremo Coletta, portiere di Coppa. Gucher invece potrebbe essere schierato ancora in difesa al posto di Benassai, in via di recupero ma non ancora al meglio. Le altre novità potrebbero essere in attacco, con Russo e Magnaghi che potrebbero prendere il posto di Guadagni e Yeboah.



Ecco la probabile formazione: Coletta; Fazzi, Tiritiello, Gucher; Visconti, Cangianiello, Tumbarello, Quirini; Rizzo Pinna, Magnaghi, Russo.