Magnaghi sul mercato?

martedì, 9 gennaio 2024, 14:33

La prima assenza da titolare, quella contro l'Ancona, ha colpito un po' tutti, la seconda, domenica scorsa a Perugia, è parsa una sorta di conferma. Simone Magnaghi, almeno in questo momento, non viene ritenuto la prima punta della Lucchese, che sia per valutazioni tecniche o per lo stato della condizione fisica. Ed inevitabilmente il suo nome rischia di accendersi in ottica mercato.

Del resto, la Lucchese, come noto, per potere operare in entrata deve prima liberare posti in uscita ed è chiaro che la casella dell'attaccante è una delle più pesanti in ottica ingaggi. Una sua eventuale partenza, potrebbe dare vita a un ingresso e il primo nome che continua a circolare è quello di Christian Tomassini, attualmente al Pescara, il giocatore peraltro ha il procuratore di alcuni giocatori rossoneri e dunque potrebbe, sulla carta, essere un vantaggio in più. Sempre in chiave cessioni, tutta da valutare la posizione dell'altro attaccante Niccolò Romero che pare sia nel mirino di alcune società di Serie D, anche se non è da escludere il Sestri Levante a cui servirà una nuova punta in ingresso visto che Forte sta per lasciare i liguri in direzione Arezzo.