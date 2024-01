Porta Elisa News



Mercato, sirene per Magnaghi: la situazione e le idee in entrata

mercoledì, 10 gennaio 2024, 14:22

di gianluca andreuccetti

La sconfitta di Perugia ha confermato i tanti limiti della Lucchese. Tenendo conto delle palle gol costruite nel primo tempo, i rossoneri sicuramente potevano fare di più. Come può Gorgone rimettere in piedi una squadra che, dopo l'exploit di inizio stagione, sembra essere caduta nell'anonimato? In tal senso, il mercato può dare di certo una grossa mano. Come noto, per una questione di budget la Lucchese prima di comprare deve vendere. Simone Magnaghi è uno dei giocatori che al momento sembrerebbero in uscita. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Benevento avrebbe messo gli occhi sull'attaccante 30enne. I sanniti sono in lotta per la vittoria del girone C e sono alla ricerca di una punta di categoria. In questa prima parte di stagione con la Pantera, il classe 1993 ha collezionato 4 reti e 1 assist in 21 presenze. Anche il Pisa avrebbe effettuato un sondaggio. Occhio anche A Romero: l'attaccante è a un passo dal Campobasso in D, ma si sarebbe inserito il Taranto alla caccia di un attaccante di peso.

Non solo uscite. Nel caso di partenza di Magnaghi, la Lucchese potrebbe valutare anche qualche colpo in attacco. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, i rossoneri avrebbero chiesto informazioni suFrancesco Golfo del Brindisi. Nativo di Palermo, il classe 1994 è cresciuto nel settore giovanile della Pianese, esordendo anche in Serie D nella stagione 2014-15. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Trapani (squadra nella quale ha giocato in C e in B), Picerno, Vibonese, Catania, Juve Stabia e Potenza. In questa prima parte di stagione con il Brindisi ha totalizzato 11 presenze e 1 assist. Da un punto di vista tattico, Golfo può ricoprire il ruolo di esterno offensivo a destra o a sinistra e di seconda punta.

Sempre per quanto riguarda l'attacco, secondo quanto riportato da TMW, la Lucchese avrebbe sondato la pista che porta ad Accursio Bentivegna della Juve Stabia. Il classe 1996 non sta trovando tanto spazio con le Vespe, avendo collezionato 10 presenze, 1 rete e 1 assist tra Serie C e Coppa Italia. Nativo di Sciacca, il 27enne è cresciuto nel settore giovanile del Palermo, esordendo in Serie A nella stagione 2014/15. Nella sua carriera ha vestito le maglie anche di Como, Carrarese e Juve Stabia. Da un punto di vista tattico, Bentivegna può ricoprire il ruolo di esterno offensivo o di seconda punta.