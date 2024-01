Porta Elisa News



Mercato, nuovo assalto per Tommasini: le ultime

venerdì, 12 gennaio 2024, 12:56

di gianluca andreuccetti

Archiviata la sconfitta contro il Perugia, la Lucchese è attesa adesso da una sfida importante contro il Sestri Levante. I rossoneri vogliono risalire in classifica e rientrare nella zona playoff. Non solo il campo. Frara e Mangiarano sono infatti al lavoro per regalare a Gorgone un innesto per l'attacco. Dopo la rescissione di Romero, il nome più caldo rimane quello di Christian Tommasini. Secondo quanto riportato da Pescara sport 24, la Lucchese avrebbe intensificato i contatti con il Pescara per l'acquisto del classe 1998. La chiave potrebbe essere la formula dell'operazione, con i rossoneri che potrebbero acquisire il giocatore in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Nei giorni scorsi, il club di Sebastiani ha rifiutato la proposta del Taranto che lo aveva chiesto in prestito secco. Tommasini sembrerebbe aver dato il proprio assenso ad un eventuale trasferimento a Lucca.

Nato il 14 marzo 1998 a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna, Christian Tommasini ha mosso i primi passi nei settori giovanili di Cesena e Sampdoria. Nel 2018 è passato al Pontedera, squadra nella quale ha esordito appena 20enne tra i professionisti. Con i granata ha totalizzato 13 reti e 3 assist in 67 presenze. Nelle ultime due stagioni, il 25enne ha vestito le maglie di Paganese e Taranto. Nell'ultima finestra di calciomercato Tommasini è passato al Pescara, squadra nella quale ha totalizzato 3 reti in 11 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C. Da un punto di vista tattico, il classe 1998 può ricoprire il ruolo di punta centrale e di esterno offensivo.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, il Sorrento non avrebbe mollato la pista che porta a Giuseppe Guadagni. Dopo un inizio scoppiettante, negli ultimi mesi il classe 2001 è scivolato nelle gerarchie di Gorgone, trovando meno spazio. Da segnalare però che l'esterno offensivo è stato schierato dall'inizio contro il Perugia. Vedremo se la Lucchese resisterà o alla fine cederà di fronte al pressing del club campano. Parlando invece di un ex rossonero, poche ore fa Diego Fabbrini ha firmato con la Sambenedettese, club che milita nel girone F di Serie D.