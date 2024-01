Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Disanto? Potrebbe essere a disposizione. Gubbio squadra d'esperienza"

sabato, 27 gennaio 2024, 17:27

Alla vigilia della gara di campionato contro il Gubbio, tornare a parlare attraverso l'ufficio stampa il tecnico dei rossoneri Giorgio Gorgone. Una partita sulla carta difficile per la Lucchese, che affronterà una delle squadre ancora imbattute in questa stagione in casa.

Situazione infortunati? Disanto sarà già a disposizione domani? È felice del suo arrivo?

Fedato, Perotta e De Maria sono out, valutiamo le condizioni di Sabbione, Benassai e Yeboah. Disanto era molto motivato di venire alla Lucchese e per me basta già questo, voglio giocatori che diano tutto per questa squadra , prima delle qualità che hanno. C'è qualche possibilità che possa essere a disposizione già domani, vedremo.

Cosa teme di più del Gubbio?



Il Gubbio ha avuto un periodo dove non ha raccolto punti, è normale in un campionato come questo, niente di strano, perché capita a quasi tutte le squadre, ma li incontriamo in un momento strepitoso, 13 punti su 15 nell'ultimo mese. Gli va dato grande merito perché non è per niente facile o scontato, è una squadra che ha ritmo, ha esperienza, è una squadra davvero tosta.



Come stanno i ragazzi dopo due partite così ravvicinate e impegnative?



La squadra ha speso molto in questa settimana, ma non ci possiamo permettere di fare una partita sotto tono, dobbiamo mettere in campo tanta energia e attenzione, oltre a fare la nostra prestazione.