Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Mi aspetto una partita aperta"

mercoledì, 24 gennaio 2024, 20:46

di gianluca andreuccetti

Alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Padova, torna a parlare attraverso l'ufficio stampa il tecnico dei rossoneri Giorgio Gorgone. Una sfida fondamentale per la Lucchese che ci terrà a fare bene di fronte al proprio pubblico.

A livello di atteggiamento come l'ha preparata questa sfida?

Rispetto agli altri turni di Coppa Italia, questa non sarà una partita secca. Domani cercheremo di fare risultato contro una squadra forte e che milita in un altro girone. Un aspetto da valutare è quello relativo ai tanti diffidati che abbiamo in questa competizione.

Il Padova sta lottando per il campionato, è una squadra importante: pensa che daranno comunque il 100% per andare in finale?

Arrivati a questo punto, non credo che sottovaluteranno la competizione. Hanno una rosa ampia e in questa sessione di mercato si sono rinforzati ulteriormente con gli arrivi di Crisetig e Zamparo. Ci sono giocatori che hanno bisogno di minutaggio e anche per loro sarà una sfida importante.

Qual è l'aspetto che teme più di loro? Che gara si aspetta?

Il Padova è una squadra costruita per vincere, hanno qualità e una mentalità offensiva. Domani mi aspetto una partita aperta.

Qual è la situazione degli infortunati?

Benassai è l'unico che forse sarà a disposizione. Sabbione invece non penso che recupererà. Gli infortunati sono De Maria, Fedato e Perotta. Dovremo valutare anche le condizioni dei giocatori che hanno giocato contro la Recanatese. Quando ci sono così tante partite ravvicinate è importante avere a disposizione calciatori che stiano bene sia mentalmente che fisicamente.

Ha intenzione di riproporre la difesa a tre o sta valutando il ritorno a quattro? Ci saranno novità di formazione?

Sulla disposizione difensiva, sinceramente non lo so ancora. Potremmo rivedere dall'inizio sia Magnaghi che Russo. Guadagni invece potrebbe essere confermato dal primo minuto.