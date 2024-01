Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Ultimo quarto d'ora determinante"

mercoledì, 24 gennaio 2024, 17:42

Mister Gorgone al termine della semifinale d'andata vinta al Porta Elisa contro il Padova con il risultato i 1-0: “Non ricordo una partita in cui siamo riusciti a gestire così bene l’ultimo quarto d’ora come stasera. Abbiamo costruito e poi abbiamo difeso sacrificandoci, è un bel segnale. Troppe volte siamo stati penalizzati dagli episodi e invece stasera siamo riusciti con grande concentrazione a raccogliere quello che abbiamo seminato. Sintomo di una squadra in fiducia e la fiducia nel calcio vuol dire tanto. É una vittoria importante che per ora non ci da’ niente ma nello stesso tempo ci da’ tanta energia. Abbiamo fatto un’ottima partita di qualità e intensità. Ringrazio tutti i ragazzi per l’impegno, compresi quelli che sono andati via come Sueva, Romero e Merletti che hanno onorato al meglio questa competizione. Il primo tempo é finito, ora aspettiamo il secondo. Ringrazio i tifosi presenti, li ho visti e soprattutto li ho sentiti