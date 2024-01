Porta Elisa News



Padova, il momento dei biancoscudati

martedì, 23 gennaio 2024, 07:26

di gianluca andreuccetti

are continuità. Sabato contro la Recanatese sono arrivati tre punti che hanno dato morale alla Lucchese. L'imperativo adesso è voltare pagina. Mercoledì alle 18:30, La Pantera è attesa dalla sfida contro il Padova, gara valida per la semifinale d'andata della Coppa Italia Serie C.

La terza gara interna nel giro di nove giorni. Questa competizione sta regalando tante soddisfazioni. Per continuare a fare bene, la Lucchese avrà bisogno del sostegno del proprio pubblico. Di fronte ci saranno i biancoscudati, secondi nel girone A. Insomma, non proprio gli ultimi arrivati. Dopo 22 partite, gli Euganei hanno collezionato 47 punti, frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitte. Numeri che fanno intendere il grande valore dell'avversario. Ma attenzione, il Padova non viene da un momento di forma molto brillante. Ad inizio mese, i veneti hanno perso per 0-5 lo scontro diretto contro il Mantova. Un incidente di percorso, dal quale la squadra di Torrente (nella foto) non sembra essersi del tutto ripresa. Nelle ultime 2 gare, sono arrivati 1 pareggio e 1 vittoria, quest'ultima ottenuta di misura contro l'Alessandria.

Da un punto di vista tattico, il Padova si è schierato prevalentemente con il 3-5-2. Uno dei giocatori da tenere d'occhio sarà l'ex Bortolussi, capocannoniere insieme a Liguori con 6 reti. Il classe 1996, insieme a l'altro ex Giulio Favale, furono tra i protagonisti della storica salvezza ottenuta dai rossoneri sul campo di Bisceglie, nel 2019. In questo mercato invernale, i biancoscudati si sono rinforzati con gli arrivi del centrocampista Crisetig e degli attaccanti Zamparo e Tordini. L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 25 marzo 2007. In quel caso il Padova espugnò di misura il "Porta Elisa" grazie alla rete di Sinigaglia.