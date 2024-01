Fazzi se la cava all'esordio

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 7 gennaio 2024, 19:35

Il tecnico rossonero: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ci hanno annullato un gol su calcio d'angolo, poi abbiano regalato il primo e il secondo gol e con una squadra così forte diventa difficile. Non meritavamo di andare all'intervallo sotto, ma nel calcio se non sfrutti le occasioni e regali...

domenica, 7 gennaio 2024, 15:35

Rossoneri in piena emergenza difensiva fanno visita agli umbri nella prima giornata di ritorno: subito due pali di Yeboah, poi occasioni per Matos e Ricci che poi trova il gol in rovesciata. Rizzo Pinna coglie un palo clamoroso su punizione. Nella ripresa palo di Paz che poi raddoppia

sabato, 6 gennaio 2024, 18:10

Il girone di ritorno inizia con una emergenza difensiva totale, e peraltro annunciata, in casa rossonera. Nella gara contro il Perugia, infatti, tra squalifiche, infortuni e cessioni, la Lucchese non ha praticamente il reparto arretrato: fuori causa sono Gucher, Sabbione, Tiritiello e Benassai. La probabile formazione: dubbi sul modulo

sabato, 6 gennaio 2024, 12:52

Il tecnico rossonero: "Sabbione e Tiritiello non recupereranno per Perugia dove affronteremo una formazione forte. Il mercato? Servono ancora due-tre giocatori per alzare la competizione: a fine gennaio vorrei avere solo chi è contento di rimanere qui, che ha altre pretese, bene vada altrove.