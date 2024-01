Perugia-Lucchese: 2-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 6 gennaio 2024, 18:10

Il girone di ritorno inizia con una emergenza difensiva totale, e peraltro annunciata, in casa rossonera. Nella gara contro il Perugia, infatti, tra squalifiche, infortuni e cessioni, la Lucchese non ha praticamente il reparto arretrato: fuori causa sono Gucher, Sabbione, Tiritiello e Benassai. La probabile formazione: dubbi sul modulo

sabato, 6 gennaio 2024, 12:52

Il tecnico rossonero: "Sabbione e Tiritiello non recupereranno per Perugia dove affronteremo una formazione forte. Il mercato? Servono ancora due-tre giocatori per alzare la competizione: a fine gennaio vorrei avere solo chi è contento di rimanere qui, che ha altre pretese, bene vada altrove.

sabato, 6 gennaio 2024, 08:10

Con la vetta della classifica distante 16 punti,per gli umbri l'obiettivo al momento è il terzo posto. Dopo 19 partite il Perugia ha totalizzato 7 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte. Prima di Natale la società ha deciso di esonerare Baldini, promuovendo alla guida della prima squadra il 33enne tecnico...

venerdì, 5 gennaio 2024, 14:44

Nella vicenda dell'interessamento della Fiorentina per il Porta Elisa, interviene l'assessore allo Sport: "La telefonata interlocutoria con Giani non c’è stata, almeno con il sottoscritto. E comunque sullo stadio di Lucca decidono i lucchesi. Sul progetto di rifacimento, Aurora e la Lucchese devono dare una risposta definitiva entro il 22...