Porta Elisa News



Semifinale di Coppa Italia, si giocherà alle 18,30

lunedì, 8 gennaio 2024, 17:28

La Lega Pro ha ufficializzato il programma delle due semifinali di Coppa Italia di Serie C che si giocheranno entrambe mercoledì 24 gennaio prossimo. I rossoneri affronteranno il Padova al Porta Elisa con fischio di inizio alle ore 18,30.

Nell'altra semifinale, Rimini e Catania scenderanno in campo alle 20,30. Ancora nessuna indicazione invece per le gare di ritorno. Come noto, risulterà vincitrice la squadra che, all’esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, sono disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, perdurando tale situazione, l'arbitro procede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.