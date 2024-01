Porta Elisa News



Sestri Levante, il momento dei rossoblù

giovedì, 11 gennaio 2024, 16:46

di gianluca andreuccetti

Vincere per provare a ripartire. La sconfitta maturata in casa del Perugia ha lasciato tanto amaro in bocca alla Lucchese. Uno stop, arrivato a causa delle fragilità caratteriali e della poca cattiveria avuta sotto porta dai rossoneri. Non è tempo però per piangersi addosso. La Pantera scenderà in campo domenica alle ore 20:45 contro il Sestri Levante, gara valida per la 21^giornata del girone B di Serie C.

Un avversario sulla carta abbordabile, ma che allo stesso tempo può nascondere tante insidie. Dopo 20 giornate i rossoblù occupano il terzultimo posto in classifica con 18 punti, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte. Nelle ultime 3 partite, i corsari hanno collezionato solo 2 punti contro Vis Pesaro e Arezzo. L'ultimo successo risale al 3 dicembre contro l'Ancona. Attenzione a sottovalutare l'avversario. Nel girone d'andata il Sestri Levante ha collezionato anche dei risultati sorprendenti, vincendo ad esempio contro la Carrarese e pareggiando in trasferta contro il Cesena.

In questa sessione di calciomercato, i corsari hanno ufficializzato l'arrivo di Omoregbe dal Milan e di Schirru che invece era svincolato. I due classe 2003 andranno a rinforzare il centrocampo di mister Barillari. Sembra invece ai titoli di coda l'avventura di Riccardo Forte, elemento di spicco della rosa rossoblu con 8 reti e 1 assist in 18 presenze. Il classe 1999 potrebbe accettare la corte dell'Arezzo. In vista della gara contro la Lucchese, Barillari dovrà fare a meno per infortunio di D'Antoni, Cericola e forse del secondo portiere Raspa.

All'andata allo stadio dei Marmi di Carrara, la Lucchese si impose per 0-1 grazie alla rete di Rizzo Pinna. Da segnalare che il Sestri Levante non vince fuori casa dal 16 settembre 2023, giorno del derby contro la Virtus Entella.