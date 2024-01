Porta Elisa News



Si ricomincia in piena emergenza difensiva

sabato, 6 gennaio 2024, 18:10

Il girone di ritorno inizia con una emergenza difensiva totale, peraltro annunciata, in casa rossonera. Nella gara contro il Perugia, infatti, tra squalifiche, infortuni e cessioni, la Lucchese non ha praticamente il reparto arretrato: fuori causa sono Gucher, Sabbione, Tiritiello e Benassai. Un record e un problema non da poco, considerando anche l'ultimo arrivato in casa umbra, ovvero l'attaccante Sylla, che ha già castigato la squadra di mister Gorgone con la maglia della Vis Pesaro solo poche settimane fa.

Per il tecnico, c'è il dubbio se proporre la difesa a quattro o a tre: un dubbio che verrà sciolto probabilmente solo nella giornata di domani. La certezza si chiama Fazzi, l'ultimo arrivato infatti sarà senz'altro buttato nella mischia, nonostante la condizione fisica, ma non ci sono alternative. Più opzioni invece dalla cintola in su, dove Gorgone ha quasi tutti a disposizione, con l'eccezione di Fedato. Certo è che partire con il piede giusto, ovvero con un risultato positivo, sarebbe molto ma molto importante, ma occorrerà davvero una grande prestazione. Al seguito, come sempre almeno 150 tifosi. Ecco la probabile formazione: Chiorra, Fazzi, Quirini, De Maria, Visconti, Cangianiello, Tumbarello, Russo, Rizzo Pinna, Yeboah, Magnaghi.