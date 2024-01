Porta Elisa News



Ufficiale: Francesco Disanto è rossonero

venerdì, 26 gennaio 2024, 16:05

La Lucchese mette a segno un colpo di mercato: in arrivo Francesco Di Santo dalla Virtus Entella. Il classe 1994 andrà a rinforzare il reparto offensivo di mister Gorgone: arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nativo di Firenze, Di Santo ha un curriculum importante avendo vestito maglie di club di Serie C, e D, come Arezzo, Pontedera, San Donato Tavernelle, Sangiovannese e Siena. Lo scorso anno, proprio con la Robur ha totalizzato 9 reti e 7 assist in 35 presenze. In questa prima parte di stagione, il 29enne ha trovato poco spazio con la Virtus Entella, collezionando 809' tra campionato, Coppa Italia Serie C e Coppa Italia. Da un punto di vista tattico, Di santo può ricoprire il ruolo di trequartista, prima e seconda punta. All'occorrenza può giocare anche come esterno offensivo. L'attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto.

Ecco il comunicato della Lucchese:

“Francesco Disanto è Rossonero! La società Lucchese 1905 comunica di aver raggiunto l'accordo con la Virtus Entella per l'arrivo in prestito dell'attaccante classe 94'. Il giocatore, che è già a disposizione di mister Gorgone per l'allenamento odierno, vestirà la maglia numero 11. Benvenuto Francesco e in bocca al lupo”!