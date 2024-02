Lucchese, ecco gli orari sino alla fine del campionato

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 14 febbraio 2024, 21:02

Il tecnico dei rossoneri commenta con grande delusione la sconfitta interna contro la Torres in cui i rossoneri non sono riusciti a reagire al doppio svantaggio ravvicinato nemmeno in superiorità numerica

martedì, 13 febbraio 2024, 18:13

Turno infrasettimanale per la Lucchese che al Porta Elisa riceva la visita della Torres, sino a qualche settimana unica antagonista del Cesena e che ha accusato qualche battuta a vuoto nelle ultime settimane, pur restando una avversaria particolarmente insidiosa: la probabile formazione

martedì, 13 febbraio 2024, 17:14

Il tecnico rossonero alla vigila del match con la Torres: "Non è fase calante, è in crisi di risultati: sicuramente hanno perso brillantezza ma non è una squadra in crisi di identità. Come all'andata ha raccolto forse qualche punto in più, ora ne ha raccolti di meno di quelli che...

lunedì, 12 febbraio 2024, 19:56

Prova inconsistente da parte di tutti i rossoneri schierati da mister Gorgone nella gara persa malamente contro la Torres al Porta Elisa con il risultato di 0-2. Nessuno sopra la sufficienza