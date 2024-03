Mister Gorgone: "I ragazzi sanno della difficoltà e dell'importanza della partita"

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 23 marzo 2024, 16:32

Contro i romagnoli destinati alla promozione, la Lucchese cerca un risultato di prestigio e punti per una zona play off che resta ancora a una incollatura. La probabile formazione

venerdì, 22 marzo 2024, 09:05

Numeri alla mano, i bianconeri stanno mostrando di essere la regina indiscussa di questo campionato: dopo 32 partite, i ragazzi di Toscano hanno collezionato 80 punti, frutto di 25 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Oltre ad avere un organico oggettivamente fuori categoria, a fare la differenza è la forza...

mercoledì, 20 marzo 2024, 07:50

Mancano solo sei giornate al termine e la Pantera si trova all'undicesimo posto: l'obiettivo adesso è quello di chiudere al meglio la stagione. Tolte le prime della classe, dal sesto posto in giù sono tante le squadre che come la Pantera sono in corsa per la zona playoff

venerdì, 15 marzo 2024, 23:17

L'austriaco è ancora una volta il migliore in campo e ispira le manovre rossonere. In avanti serata opaca per il trio Rizzo Pinna, Disanto, Yeboah che combinano davvero poco. Astrologo si conferma nota lieta: le pagelle di Gazzetta