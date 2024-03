Porta Elisa News



Tante buone prestazioni, nessun acuto

domenica, 24 marzo 2024, 16:48

Chiorra: 6 Subito reattivo su Shpendi, non può far nulla sulla conclusione di Berti. Per il resto, poco impegnato.

Tiritiello: 6,5 Puntuale in difesa, si fa vedere anche in un paio di puntate offensive. Il modulo a quattro gli è più congeniale.

Rizzo Pinna: 6,5 Quando si innesca sono dolori per la retroguardia ospite, va vicino al gol in un paio di occasioni, poi cala come tutta la squadra.

Tumbarello: 6 Lotta, corre, non molla un centimetro, ci prova sino in fondo anche se con minori energie.

Disanto: 6,5 Si muove molto, svaria, lotta, a volte fa un po' confusione, ma c'è sempre. Una delle sue partite con maggiori grinta.

Quirini: 6,5 Combattente, nel primo tempo descrive discese che seminano il panico, si muove bene anche sulla fascia sinistra dove viene spostato per il forfait di De Maria.

Benassai: 6,5 Fa coppia con Tiritiello, ancora una volta, e se la cava più che egregiamente: se il Cesena non tira quasi mai un motivo ci sarà.

Gucher: 6 Gestisce come si sa il pallone, poi cala alla distanza e ne risente tutta la squadra.

Cangianiello: 5,5 Rientra da titolare dopo aver tirato un po' il fiato a Chiavari, corre, ma non è certo la sua migliore partita.

Yeboah: 6,5 Si fa quasi subito notare con una conclusione velenosa da fuori che costringe Pisseri in angolo. Peccato per quella conclusione di testa alta da due passi, ma tiene impegnata sempre la difesa ospite.

Sabbione: 6,5 Buttato tra i titolari durante il riscaldamento per un problema di De Maria, fa una partita ordinata e pulita.

Astrologo: SV

Guadagni: SV

Magnaghi: SV