Rassegna stampa: si allunga l'agonia

domenica, 4 aprile 2021, 09:28

Ancora una occasione buttata da parte dei rossoneri che non tengono il gol di vantaggio nemmeno a Piacenza e vedono sempre più lontani i play out, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

martedì, 30 marzo 2021, 15:17

La pandemia ha impedito all'ambiente di stabilire un contatto e quindi un legame concreto con la squadra, che da sola ha dimostrato di non avere le qualità caratteriali per reagire alle avversità. Comunque vada a finire il campionato è evidente che va ricostruito il rapporto fra società e piazza

lunedì, 29 marzo 2021, 09:41

A Alessandria la Lucchese compromette ulteriormente le già ridotte possibilità di salvezza, dando vita all'ennesima prestazione sconcertante infarcita di errori clamorosi, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

giovedì, 25 marzo 2021, 15:00

Il consigliere di maggioranza Claudio Cantini spiega perché ha proposto un ordine del giorno per intitolare la tribuna all'allenatore scomparso a Superga: "Riteniamo che i tempi siano maturi e che oggi sia il momento più adatto per procedere col dedicare a lui questa importante parte di stadio che ricordiamo esistere...