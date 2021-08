Rassegna stampa: Imola porta bene

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 10 giugno 2021, 15:25

Lunga lettera dell'imprenditore che già in passato ha più volte tentato di acquisire la società rossonera: "Mi sono incontrato con Russo, ma poi non ho più saputo nulla. Non capisco l'ostracismo verso la mia persona ma faccio un passo indietro"

sabato, 8 maggio 2021, 07:50

La Lucchese è retrocessa meritatamente sul campo al termine di un campionato su cui hanno pesantemente inciso la pandemia, gli infortuni e, soprattutto, scelte tecniche nell'allestimento della formazione che fin da subito non avevano convinto né l'opinione pubblica né i tifosi e che, nei fatti, non hanno mai permesso ai...

lunedì, 3 maggio 2021, 09:13

La Lucchese retrocede dimostrando anche nell'ultima gara di campionato tutti i suoi limiti uscendo sconfitta anche contro il Renate. Ora tutte le speranze sono riposte nella possibile riammissione in serie C, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 26 aprile 2021, 08:45

Una Lucchese finalmente tornata alla vittoria rimane ancora appesa alla speranza play out, ma servirà l'impresa contro il Renate terzo in classifica come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola