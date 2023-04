Rubriche



Bcl chiude la stagione regolare con una vittoria

lunedì, 24 aprile 2023, 09:57

Bcl – Don Bosco Livorno

21/21 – 46/36 – 67/57 – 81/81 – 94/87

21/21 – 25/15 – 21/21 – 14/24 – 13/6

Bcl: Landucci 2, Burgalassi 7, Lenci, Lippi 8, Barsanti 6, Russo 5, Tempestini 13, Del Debbio 24, Simonetti 19, Piercecchi ne, Pierini 10, Rinaldi All. Nalin, ass. Giuntoli

Don Bosco Livorno: Ciano 27, Dodoli, Baroni 5, Paoli 13, Maniaci 2, Carlotti, Lamperi 2, Giachetti 6, Rovetto 8, Deri 5, Mori 17, Balestri 2 All. Barilla, ass. Bereziartua

Primo quarto dell'ultima di campionato di Serie C Gold di un match che non ha alcun valore per la classifica se non quello di registrare il punteggio sugli annali del basket, di una C Gold che dal prossimo anno sparirà definitivamente. L'avvio di partita è con Barsanti che infila una delle sue bombe, poi è il Don Bosco a dettare le regole che si porta in vantaggio fino a un minuto dal termine, quando Pierini firma il 21/21 finale. Nel secondo tempino il Bcl riesce a scuotersi riprendendo a giocare sui ritmi che lo hanno portato alla conquista dei playoff. Sorpassa con Russo, prendendo il comando del gioco, mamtenendolo fino al riposo lungo chiudendo a 46/36.

La ripresa è di marca labronica, il Don Bosco è una squadra che non molla, fatta di ragazzi giovanissimi, considerando che il più anziano è il capitano Paoli che ha 22 anni. Il Bcl comunque riesce a condurre attingendo all'esperienza e alla migliore tecnica di gioco chiudendo il terzo quarto sul 67/57. E' ancora una volta il Don Bosco a prendere l'iniziativa, i ragazzi di Barilla ci credono e spingono molto forte fino ad impattare a due dal termine e sorpassare poi per giungere a fine partita di nuovo in parità, obbligando il Bcl ad impegnarsi per altri 5 minuti dell'overtime. Cinque minuti per decidere chi si porterà a casa gli ultimi due punti della stagione, un occasione che Nalin e i suoi ragazzi non sono disposti a lasciarsi sfuggire. Apre Del Debbio poi Lippi, Simonetti e Tempestini chiudono definitivamente la pratica Don Bosco sul punteggio di 94/87. Ed ora testa solo ai playoff, c'è una settimana di tempo per ricaricare energie e concentrazione per la prima partita delle cinque in programma che si giocherà in trasferta il 30 aprile.