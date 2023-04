Rassegna stampa: Lucchese, le zampate di Ravasio valgono l'ottavo posto

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 24 aprile 2023, 09:57

I ragazzi di coach Nalin battono Don Bosco Livorno per 94 a 87. Ora testa solo ai playoff, c'è una settimana di tempo per ricaricare energie e concentrazione per la prima partita delle cinque in programma che si giocherà in trasferta il 30 aprile

sabato, 22 aprile 2023, 17:42

La vittoria sul Costone della scorsa settimana, ha messo in cassaforte la partecipazione ai playoff, di fatto, il Basketball Club Lucca, dalla scorsa settimana è in corsa per staccare uno dei due biglietti, ancora disponibili per salire sul treno che partirà dirigendosi direttamente in Serie B

lunedì, 17 aprile 2023, 11:05

Con la vittoria per 84 a 75 fuori casa contro il Costone Siena, i biancorossi di coach Nalin conquistano il diritto a giocarsi i play off e si vendicano della beffa subita all'andata

domenica, 16 aprile 2023, 09:55

La Lucchese cade a Carrara nel finale dopo aver accarezzato l'idea di poter addirittura far bottino pieno, ma i rossoneri riescono comunque a centrare i play off per le combinazioni dei risultati dagli altri campi con una giornata di anticipo come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali...