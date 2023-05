Rubriche



Basket, ecco il Torneo Città di Lucca

venerdì, 26 maggio 2023, 12:48

In casa del Bcl dopo aver riposto in magazzino la quasi totalità delle casacche indossate dalla prima squadra e dalle giovanili, è tempo di Tornei. Tutto quanto lo staff del Bcl e la sua dirigenza, sono concentrati come ogni anno, ormai da 22, a organizzare il Torneo Città di Lucca, memorial Danilo Corsi, una figura Lucchese che tanto ha fatto per lo sport, partito dal calcio è approdato al ciclismo per poi dare un notevole impulso all'attività cestistica sul territorio lucchese, al quale viene dedicato il Torneo.

Il XXII Torneo città di Lucca riparte dopo lo stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria creatasi a livello planetario, riparte da dove aveva lasciato, con 8 squadre partecipanti, rigorosamente composte da piccoli atleti, classe 2011 e qualche 2012, gli esordienti, che dal prossimo anno entreranno nella Federazione Italiana Pallacanestro da giocatori per la categoria Under 13.

Oltre naturalmente al Bcl, come organizzatore e partecipante, ci sarà il Don Bosco Livorno, la Folgore Fucecchio, l'Endas Pistoia, Calcinaia, gli Sky Walkers Lucca, la US Livorno ed infine la Juve Pontedera, otto squadre che si sfideranno in una tre giorni decisamente impegnativi.

Si inizierà venerdi 2 Giugno al mattino, alle 9:45, mentre la seconda partita della giornata ci sarà alle 11:30, per riprendere sabato, sempre alle 9:45 fino ad arrivare all'ultima partita in programma della giornata, alle ore 17:45, poi tutti a casa. Si riprenderà domenica mattina con lo stesso orario, andando a chiudere la giornata con la finale che si giocherà al Palatagliate alle ore 12. Le varie partite si alterneranno su tre campi, il palazzetto di San Concordio, la Palestra Matteotti e il Palasport

Tra una partita e l'altra ci sarà anche la famosa gara di tiro – Luccanestro shootout 3 point – che vedrà il vincitore confrontarsi in una singolare gara con il miglior tiratore da tre punti della prima squadra di C Gold, un confronto generazionale e di centimetri non indifferente, ma che saprà regalare momenti emozionanti.