Bcl, serve la vittoria in gara 2

Altri articoli in Rubriche

sabato, 29 aprile 2023, 07:22

Da calendario il Bcl giocherà le prime due partita in trasferta e le successive due in casa, al Palatagliate e l'eventuale bella di nuovo in trasferta ad Arezzo contro una squadra che in campionato ha sempre battuto la formazione di coach Nalin

sabato, 29 aprile 2023, 05:22

Inizia con una sconfitta per 92 a 83 l'avventura play off del Bcl che esce battuto a Arezzo dopo aver assaporato la vittoria: i ragazzi di coach persone concentrazione nell'overtime coni padroni di casa che vanno a segno sui tiri liberi e prendono il largo

lunedì, 24 aprile 2023, 09:57

I ragazzi di coach Nalin battono Don Bosco Livorno per 94 a 87. Ora testa solo ai playoff, c'è una settimana di tempo per ricaricare energie e concentrazione per la prima partita delle cinque in programma che si giocherà in trasferta il 30 aprile

lunedì, 24 aprile 2023, 09:19

Con la vittoria contro l'Olbia, Lucchese centra l'ottavo posto e migliora di un punto la classifica dello scorso campionato. Ora i play off che sono a rischio slittamento, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola