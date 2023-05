Rubriche



Bcl, vincere per tenere aperta la speranza play off

venerdì, 5 maggio 2023, 11:22

Domenica 7 maggio al Palasport di Lucca si affrontano il Bcl e lo Sb Arezzo, nella terza gara prevista dalla formula dei Playoffs, una specie di mini campionato, a due squadre, giocato su cinque partite, dal quale, la vincente, quella che otterrà tre vittorie su cinque, andrà in ultimo a giocarsi l'accesso alla nuova serie B o come fino a poco tempo fa si chiamava, C interregionale.

Il Bcl è chiamato ad un impresa titanica, le prime due partite dei playoffs disputate in terra aretina, lo hanno visto soccombere malamente e quasi ingiustamente per ben due volte.

Nei primi due confronti ha spesso dimostrato una superiorità tecnica e capacità di gioco, migliore dell'avversario, sia in gara uno, ma soprattutto in gara due, dove ha dato prova di grandi capacità, ha giocato bene, conducendo l'incontro con margini importanti per oltre i tre quarti del match, per poi diventare nei 90 secondi finali e per episodi sporadici e decisamente non fortunati, gli stessi artefici della propria sconfitta. Affrontare quindi gara tre, con sulle spalle due sconfitte che minano pesantemente il cammino verso le finali non è facile,

Per gli Aretini, la gara di domenica sarà il primo – Match point – dei playoffs e nel caso di sconfitta, avranno ancora a disposizione un ulteriore – match point - mercoledi 10 Maggio sempre al Palasport di Lucca, l'eventuale bella si giocherebbe nuovamente ad Arezzo. Nalin e i suoi ragazzi dovranno scendere in campo con maggiore determinazione di quanto fatto nei precedenti incontri e come dice il coach con più fame e rabbia agonistica.

Lo spogliatoio del Bcl è carico di energia positiva, tutti i ragazzi hanno coscienza che non devono sbagliare nulla, c'è la ferma voglia e convinzione di mettere in scena la partita perfetta, dallo spogliatoio esce anche un altro messaggio, ed è il capitano Barsanti a farsi portavoce "Quello che assolutamente non dovrà mancare Domenica sera, è il sostegno del pubblico, abbiamo visto su altri campi quanto aiuta la - spinta - del tifo, noi ce la metteremo tutta, ma siamo sicuri che se dalle tribune il pubblico ci sosterrà a gran voce, riversandoci addosso calore e cuore, sarà davvero come giocare sei contro cinque e la vittoria non potrà sfuggirci" Palla a due alle ore 18:00 al Palasport di Lucca, arbitreranno l'incontro il Sig Marinaro di Pisa e Panelli di Pistoia