Bcl all'esame del Serravalle

sabato, 25 novembre 2023, 13:55

Penultima partita del girone di andata, Basketball Club Lucca , Basket club Serravalle. Serravalle che si trova a ridosso della metà classifica e che sta chiaramente lottando per superarla ed affrontare il gironi di ritorno da un a posizione migliore.

Tre partite vinte contro le cinque del Bcl e solo 4 punti tra le due franchigie, gli stessi punti che separano i biancorossi dalla testa della classifica, a riprova che la B interregionale è molto equilibrata ed ogni partita ha un peso che diventa sempre più esponenziale allo scorrere delle giornate di campionato.

E' un Serravalle in crescita, prima ha battuto l'Amen Arezzo, poi la scorsa giornata ha perso di un solo punto, contro la corazzata Etrusca Basket, prima in classifica.

Due prove importanti che evidenziano il buono stato di salute della squadra che trova la massima capacità realizzativa con Razic, Gay e con Taverna, giocatore del Serravalle da qualche anno che insieme agli altri due compagni, gira sui 15 punti di media a partita.Positivo anche il percorso del Bcl che esce da una buona prova casalinga con Castelfiorentino e dall'ottima impresa in trasferta, vincendo contro l'Amen Arezzo.

Quindi nulla di scontato per la decima giornata "Partita ancora una volta fondamentale per il nostro obiettivo. Il campionato procede serrato e ogni domenica c'è una sfida importante come questa contro Serravalle. Una squadra ottimamente allenata che ha dato filo da torcere a tutti finora. Non deve ingannare la classifica perché ad oggi avrebbe meritato tranquillamente 4/6 punti in più. La sfida è dare continuità al nostro rendimento, e siamo obbligati di nuovo a fare risultato a tutti i costi contro un'avversaria che lotterà per le posizioni di classifica a cui ambiamo."

Settimana positiva anche per quanto riguarda le sessioni di allenamento in palestra, tutti i ragazzi sono – abili e arruolati – e soprattutto pronti " I nostri ragazzi si presentano al completo con tutti gli effettivi e con la voglia di fare bene in questo appuntamento cruciale per il nostro cammino. Contiamo anche sul supporto e sul calore dei nostri tifosi, che speriamo accorrano numerosi a sostenerci domenica."

Appuntamento al Palasport di Lucca per il tutto esaurito alle ore 18:00 di domenica 26 novembre, ad arbitrare l'incontro ci saranno il Sig. Barbarulo di Firenze e Posarelli di Grosseto