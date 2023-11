Rubriche : l'opinione



Con la Vis Pesaro urge una vittoria

giovedì, 23 novembre 2023, 11:13

di francesco matteucci

Con ottobre sembrava terminato il periodo nero della Lucchese, che nel mese scorso aveva racimolato appena 3 punti contro Pineto, il pari ad Olbia e La vittoria di misura con l'Entella parevano aver dato nuovo slancio alla Pantera, ma il brusco stop col Cesena ha risvegliato gli incubi di una classifica niente affatto generosa con i rossoneri. Gorgone e i suoi godono ancora della fiducia della tifoseria, ma servono punti e per ottenerli sarà molto importante l'approccio alla partita da parte dei rossoneri che sono apparsi a volte troppo svagati contro le avversarie meno forti sulla carta, giunti alla quindicesima giornata non è più tempo di alibi, né di esperimenti, è necessario dimostrare che il gruppo ha definitivamente messo alla spalle prestazioni come quella di Rimini, e che ha ben chiaro che soltanto con un ritrovato sforzo collettivo di squadra può sopperire ai problemi emersi in questa prima parte di campionato.



Problemi che sono ben sono noti: rosa poco profonda in difesa e scarsa vena realizzativa in avanti, nonostante mister Gorgone abbia provato a riorganizzare l'assetto della squadra, quando sono mancati i titolari dietro si è ballato anche a causa dei molti infortuni, e in avanti il gol è rimasto un problema sia con i moduli più spregiudicati di inizio stagione, sia con quelli più accorti messi in campo con Entella e Cesena. In particolare il reparto difensivo è messo sotto accusa anche per le troppe palle regalate agli avversari in fase di ripartenza, che hanno spesso portato ad incassare gol che sono poi risultati decisivi, si perché a volte un gol subito diventa una montagna insormontabile per il magro attacco rossonero, basti pensare che dobbiamo risalire nuovamente alla sfida col Pineto per trovare una gara in cui i rossoneri sono riusciti a segnare almeno 2 gol nei 90 minuti.



Rimane la certezza che con la rosa al completo la squadra rossonera non è mai parso in imbarazzo di fronte a nessun avversario e da questo punto fermo deve ripartire il gruppo rossonero, anche se sarà orfano di Tiritiello a causa dello stiramento rimediato in Romagna, al suo posto probabile che parta titolare Sabbione e non Merletti. In avanti Fedato sarà probabilmente out, visto che ancora non ha recuperato dal trauma rimediato alla caviglia destra, restano da valutare le condizioni di Tumbarello e Visconti.



Contro la Vis Pesaro (sabato al Porta Elisa alle ore 16.15) la Lucchese deve necessariamente puntare al bottino pieno, i marchigiani sono terzultimi in classifica con 12 punti, solo 4 in meno dei rossoneri, ma con una partita in più. Vengono da 2 sconfitte con Torres e Cesena, e non vincono da un mese, la classifica parla chiaro la gara è perfettamente alla portata degli uomini di Gorgone e non ci sarà nessun appello in caso di sconfitta.