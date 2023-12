Rubriche



Ancora una vittoria per il Bcl

lunedì, 4 dicembre 2023, 08:46

Etrusca Basket San Miniato – Bcl

14/26 – 34/49 – 57/67 – 79/88

14/26 – 20/23 – 23/18 – 19/19

Etrusca Basket: Lovato 9, Bellavia, Castaldi, Menconi 25, Bellachioma 9, Ermelani 2, Speranza, sabatino, Jovanovic 12, Capozio 8, Santini, Ndour 14 All. Martelloni, ass. Latini

Bcl: Landucci, Burgalassi 6, Barbieri 2, Lenci, Lippi 15, Barsanti 6, Simonetti 18, Tempestini 6, Del Debbio 18, Pierini 8, Trentin 9 All. Olivieri, ass. Giuntoli, Pizzolante

Bcl che si presenta al centro del campo con le divise nuove, palla che vola in aria e primo possesso con Simonetti che realizza i primi due punti, a fargli da eco arriva Trentin che schiaccia a canestro per lo 0/4 iniziale.

Simonetti, assoluto protagonista dei primi minuti di gioco con 6 punti a referto su un parziale di 6/10, poi è Del Debbio che porta la squadra sul più 6, a cinque minuti dalla prima sirena. E' un primo quarto che il Bcl prova a fare suo allungando con una tripla di Barsanti per il 10/17, la risposta dei padroni casa è affidata a Lovato che con un gioco da tre accorcia, ma Simonetti e Del debbio non lasciano raffreddare la retina e si spingono fino al 14/26 di fine quarto.

Simonetti 10, Del Debbio 7 Lippi 6, questi i numeri del 15/30 dopo i primi due minute della seconda frazione di gioco. Menconi prova a caricarsi sulle spalle la squadra, infilando prima un canestro da due, a ruota una tripla e poi ancora, complice la difesa biancorossa, altri due punti da sotto canestro per il 22/34. Ma subito dopo è di nuovo il Bcl a riprendere in mano le redini del gioco, con il solito Del Debbio, poi con Burgalassi e Pierini per il 28/43 a due dal riposo. I minuti finali del secondo quarto sono in pieno controllo dei biancorossi che chiudono la prima parte del match sul 34/49

La ripresa si apre con una bella tripla di Barsanti, a rispondere per le rime è Jovanovic e Capazio poi ancora Lovito, ed ancora una tripla San Minatese per il 46/58. E' un'Etrusca Basket che sembra rigenerata, ha alzato il ritmo, gettandosi su ogni palla, nel tentativo di recuperare il gap rimediato nella prima parte del match.14 i punti realizzati dai padroni di casa e 11 quelli dei ragazzi di Olivieri, sottoposti in questi minuti ad una forte pressione offensiva, Menconi è in fiducia e sforna una micidiala tripla oltre a due punti da sotto.

A freddare gli animi del pubblico interviene prima Burgalassi dalla distanza e poi ancora Simonetti da sotto, 50/65 il punteggio a tre dalla penultima sirena. Ndour e Lovato mantengono alta la pressione sul Bcl realizzando 4 punti arrivando alla sirena con un meno 10 da provare a recuperare nell'ultima frazione di gioco.

Etrusca che cerca di salire sugli scudi con Ndour che segna dall'area, 59/68 con un Bcl che pare frastornato dal ritmo imposto dai padroni di casa che sempre con Ndour dalla lunetta rosicchia altri punti preziosi. E' sempre Ndour in questa fase a fare il bello e il brutto tempo, a recuperare punti per il Bcl ci pensa Del Debbio e Simonetti, poi Lippi dai liberi per il più 11, a portare la squadra a più 14 ci pensa Del Debbio, quando mancano poco più di quattro minuti alla conclusione, tempo che gioca a favore del Bcl che si trova sul 62/81, dopo l'ennesimi canestri di Simonetti.

Ancora due minuti prima che la sirena metta fine ad un match molto combattuto, sempre controllato dai ragazzi di Oliveri, con una sola piccola flessione nel terzo quarto che ha visto l'Etrusca Basket aggiudicarselo per 23/18. Il match si chiude con la netta vittoria del Basketball Club Lucca per 79/88 che torna a casa con una nuova ed interessante posizione di classifica, pensando già al prossimo importante match contro l'Use Empoli.