Bcl, ancora una vittoria

Altri articoli in Rubriche

domenica, 26 novembre 2023, 15:22

Luca, tifoso rossonero: "I numeri, che solitamente non sbagliano, ci raccontano di una Lucchese che pare in caduta libera come risultati e con una difficoltà realizzativa conclamata a fronte di una difesa che nelle ultime giornate ha subito veramente troppi gol. Cosa deve fare la società con il tecnico?"

domenica, 26 novembre 2023, 09:12

I rossoneri trovano il modo di perdere anche contro la Vis Pesaro sul proprio terreno disputando un primo tempo sconcertante, la classifica si fa pericolosa, i tifosi contestano, ma almeno per ora l'allenatore non è in discussione, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

sabato, 25 novembre 2023, 13:55

Nella penultima di andata, i biancorossi impegnati al PalaTagliate (domenica ore 18) contro la formazione pistoiese che è in ripresa e che è reduce a una sconfitta di misura contro la capolista Etrusca Basket

giovedì, 23 novembre 2023, 11:13

I marchigiani sono terzultimi in classifica con 12 punti, solo 4 in meno dei rossoneri, ma con una partita in più. Vengono da 2 sconfitte con Torres e Cesena, e non vincono da un mese, la classifica parla chiaro la gara è alla portata degli uomini di Gorgone