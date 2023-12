Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, tre punti d'oro

giovedì, 7 dicembre 2023, 08:40

I rossoneri tornano alla vittoria grazie all'ennesima magia di Rizzo Pinna, decisamente il giocatore più in forma, e si rilanciano in campionato avvicinandosi alla zone play off, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese tre punti d'oro. Una magia su punizione al 90' di Rizzo Pinna in formato bomber (5 gol) regala la vittoria sulla Juventus Next Generation che rilancia la squadra in classifica". Pagelle "Tiritiello, Sabbione prova di sostanza, Magnaghi spina nel fianco degli ospiti. Buona prestazione per Tumbarello anello di congiunzione della mediana". Gorgone: "Grande partita con qualità e carattere".

La Nazione titola: "Rizzo Pinna una pennellata da tre punti. La Pantera si rialza davanti al suo pubblico" Gorgone: "Vittoria meritata ho visto lo spirito giusto" Pagelle: "Super Rizzo Pinna bene la difesa, Magnaghi sfortunato".

Corriere dello Sport-Stadio: "La Lucchese batte la Juve NG al 90'"". Tuttosport: "Tutti gli occhi su Yildiz, ma spunta la Lucchese. I toscani vincono con un calcio piazzato di Rizzo Pinna allo scadere".. Gazzetta dello Sport: "Lucchese è bis contro la Juve". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.