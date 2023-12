Rubriche : palla a due



"We are a family", il successo della terza edizione

venerdì, 8 dicembre 2023, 16:06

Si è tenuta ieri sera (7 dicembre) la terza edizione di "We Are Family", l'evento che annualmente organizza il Basketball Club Lucca. "We Are Family" è uno straordinario momento di incontro, confronto e aggregazione che ha come focus la presentazione delle attività e dei progetti per l'anno 2023/2024 e di tutte le squadre protagoniste della stagione, insieme ai coach, ai dirigenti e alla fitta rete di collaboratori e sponsor che, fanno parte della grande famiglia BCL.

A presentare la manifestazione, in un Palasport gremito di ragazzi e sostenitori del BCL, la conduttrice Debora Pioli ha aperto la serata invitando sul palco l'assessore allo sport Fabio Barsanti che, dopo aver portato i saluti del sindaco Mario Pardini, ha ringraziato il BCL per l'attività sportiva ed il lavoro con i giovani che sta facendo ed ha espresso la propria soddisfazione nel vedere la tribuna del Palasport così affollata, invitando tutti a continuare a venire al Palasport a sostenere la prima squadra del BCL.Il presidente Matteo Benigni ha quindi voluto sottolineare l'aspetto più importane della serata "Lo spirito che spinge il BCL a lavorare con i ragazzi e le famiglie attraverso lo sport è la consapevolezza che tutti insieme è possibile fare la differenza, nel dare ai nostri atleti gli strumenti necessari per farli crescere, rispettosi e pronti ad affrontare le sfide della vita".

È stata una serata di musica, spettacolo e divertimento. La scuola di musica Jam Academy ha fatto da colonna sonora a tutta la serata con brani musicali eseguiti dal vivo, dagli insegnanti della scuola e dalla band Zoomaniac formata dai propri allievi.Le ragazze della scuola Atmosfera Danza, che intrattengono il pubblico del Palasport anche durante le partite della prima squadra BCL, hanno presentato due splendide coreografie, realizzate dell'insegnante Ilenia Bizzarri.

Inoltre, ad allietare la serata con una serie di esibizioni per grandi e piccoli, ci ha pensato il comico Massimo Antichi, scatenando le risate e il divertimento generale. Ma oltre allo spettacolo, durante la serata, il BCL ha voluto ospitare anche due realtà che stanno svolgendo un'importante opera sociale, con le quali il BCL ha avviato una collaborazione.

Il primo intervento è stato quello di Antonio Rossi di "I bambini delle Fate", un'impresa sociale che dal 2005 si occupa di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti da partner locali a beneficio di famiglie con casi di autismo e altre disabilità al loro interno.È seguito l'intervento di Marco Simonetti e Rosaria Sommariva di "Riaccendi il sorriso", che ha come fine quello di sensibilizzare e informare rispetto ai rischi legati all'uso scorretto e all'abuso delle tecnologie in età adolescenziale e durante la fase dello sviluppo dei bambini; un progetto nato con lo scopo di studiare, comprendere e scongiurare gli effetti lesivi che l'eccessiva ed errata connessione digitale provoca sui più giovani, promuovendo un uso corretto e consapevole dei dispositivi elettronici.

Durante la serata è stato anche presentato il nuovo video realizzato dal Basketball Club Lucca, quest'anno dedicato alla figura dei nonni ed alla loro importanza all'interno della famiglia per la crescita dei bambini. Sponsor dell'evento è stata la BPER Banca che con l'intervento di Paolo Nini ha voluto sottolineare l'importanza del sostegno a realtà che, come BCL, svolgono sul territorio attività sportiva in favore dei giovani.