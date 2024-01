Rubriche



Bcl, caccia alla vittoria

sabato, 13 gennaio 2024, 13:55

Dopo le sconfitte di Legnaia e Quarrata il Bcl deve affrontare un'altra importantissima prova. Al Palasport per la quinta di ritorno, si presenterà la temibile formazione di coach Da Prato, il Basket Cecina. La formazione cecinese è attualmente nel gruppetto di testa, a 22 punti, due soli di distacco dalla Stosa Virtus Siena, prima in classifica, mentre i punti che separano il Basket Cecina e il Bcl sono 8, da tenere però a mente che il Bcl deve recuperare una partita.

Per il Bcl è forse una delle partite più difficili da approcciare, nel clan biancorosso c'è ovviamente dello scoramento, tre partite perse consecutivamente hanno lasciato il segno nella truppa di Olivieri. In questa settimana, tra sessioni di allenamento aggiunte al calendario e qualche virus di troppo a mettere i bastoni tra le ruote, tutto lo staff ha dovuto fare un po' di straordinari e faticare un po' di più del normale, per recuperare forma, atletismo e soprattutto ricaricare le batterie per affrontare al meglio questo match.

All'andata, in un rocambolesco finale, farcito di fin troppe espulsioni e qualche decisione arbitrale non ottimale, il Bcl perse, dimostrando però di esserci, giocando un secondo tempo ad alti livelli. Domenica la sfida si ripeterà, il basket Cecina si presenterà in ottima forma con i suoi migliori uomini, Turini, Pistilli e Milojevic, questi i nomi di chi all'andata ha portato il Cecina alla vittoria e che ora gli stanno dando la terza posizione di classifica.

Il Bcl dal canto suo non ha il Turini della situazione, ma ha molti ottimi elementi con un tasso tecnico e un bagaglio di esperienza davvero elevato, capaci di imporre il loro gioco e fare la differenza in campo. Gli strumenti e i mezzi per affrontare il Cecina, al Basketball Club Lucca non mancano, ne è convinto anche coach Olivieri, ma ciò non toglie che ci sia un po' di apprensione per questo match "Partita difficilissima. Cecina ha un attacco veramente difficile da arginare. Sono tutti ottimi tiratori e fanno del gioco in campo aperto e del pick and roll le loro armi principali. La nostra sfida sarà contenerli e fare attacchi equilibrati." Su questa partita, sono riposte molte aspettative, ed è considerata un po' come un punto di svolta " Ci serve assolutamente una vittoria il prima possibile per ritrovare fiducia in noi stessi." La partita si giocherà domenica 14 gennaio al Palasport di Lucca, con palla a due alle ore 18:00 arbitreranno l'incontro il Sig. Corso e Marinaro di Pisa. Quest'anno la 5° giornata di ritorno coincide con il classico appuntamento annuale del Basket Day, un evento in collaborazione con la Croce Verde di Lucca, alla quale verrà devoluto l'intero incasso e speriamo anche delle buone offerte.