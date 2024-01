Rubriche



Bcl, ecco il primo spareggio

sabato, 20 gennaio 2024, 18:18

Archiviati i successi ottenuti contro la prima e la seconda in classifica, il Bcl adesso mette nel mirino la Tarros Spezia. Ambedue si trovano a quota 18 punti, lo spezia in settima posizione e dietro nell'ottava, il Bcl, posizione che deriva dalla vittoria ottenuta dagli spezzini nella prima parte del campionato. Un match quello dell'andata in cui il Bcl non fu mai in grado di esprimersi compiutamente, se non per pochi minuti nella terza frazione di gioco. L'attacco dello spezia era ed è molto pericolo, cono diversi i suoi giocatori capaci di tirare da fuori, con ottime percentuali: a farci male furono i fratelli Paoli, Sakalas, Tintori e Rajacic, tutti quanti in doppia cifra.I numeri maturati fino ad oggi dalle due squadre, sostanzialmente però si equivalgono, 79,7 i punti segnati dal Bcl, 73,3 quelli di spezia, 68,1 i subiti, contro i 74.9 dei ragazzi di Scocchera.

Stessa situazione se guardiamo le partite vinte e perse, 5 vinte e 2 perse quelle in casa dal Bcl, mentre per gli avversari sono sempre 5 quelle vinte in casa, ma 4 quelle perse per quelle invece in trasferta, i conti sono, 4 vinte e 4 perse per gli spezzini e 4 vinte e 5 perse per il Bcl.

La partita si presente come un primo spareggio, uno scontro diretto, dove l'interesse per entrambe è rimanere tra le prime 8 al termine di questa fase, per evitare di essere risucchiati nella parte bassa della classifica.Nei pochi giorni, ma meglio dire nelle poche ore disponibili tra una partita e l'altra, il Bcl è stato costretto ad un tour de force incredibile per prepararsi bene a questa sfida, soprattutto per mantenere alta la pressione ed evitare cali di tensione che risulterebbero nocivi, dopo le importanti vittorie realizzate la scorsa settimana. Niente di meglio per tenere in circolo l'adrenalina che concentrare tutti i pensieri sulla Tarros Spezia per pensarla come uno – spauracchio – con la consapevolezza che dagli spezzini è possibile aspettarsi di tutto.

E nel fare questo coach Olivieri è bravissimo "La Spezia è sicuramente una delle squadre più in forma del momento. Col recupero di Rajacic sono ancora più completi e fisici. Sono tutti tiratori da tre punti, molto validi e hanno un sistema di gioco che valorizza a pieno le loro caratteristiche. La nostra sfida sarà pareggiare la loro fisicità e giocare aggressivi. Dobbiamo regalare al nostro pubblico e a tutta la città una prestazione di alto livello. Consapevoli del fatto che se giochiamo come sappiamo, possiamo dire la nostra, sempre. Il nostro roster è al completo ed è carico per affrontare questa difficile sfida".

Palla in aria alle ore 18:00 di domenica 21 gennaio, arbitreranno l'incontro i Sig. Forte Michele di Siena e Nocchi Lorenzo di Vicopisano.Per l'occasione il Bcl ha predisposto un eccezionale promozione, chi verrà a vedere la partita con la Tarros Spezia, potrà, aggiungendo solo 2 euro, al normale prezzo del biglietto, acquistarne un altro per venire a vedere il recupero della partita tra Bcl e Sestri, mercoledi 24 alle ore 20:30 sempre al Palatagliate.