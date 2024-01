Rubriche



Bcl, gli esami non finiscono mai

mercoledì, 17 gennaio 2024, 10:32

Gli esami non finiscono mai e quello che il Bcl si appresta ad affrontare è di quelli belli tosti: stasera alle 21:15 dovrà trovarsi al centro del parquet del Palacorsoni di Siena, davanti al quintetto di Olivieri, ci saranno i cinque ragazzi che coach Lasi ha scelto, ragazzi che in questo campionato stanno facendo davvero bene.

Bartoletti, Calvellini, Dal Maso, Diminic, e una vecchia conoscenza come Lafitte, sono le bocce da fuoco di una squadra che ad oggi ha realizzato più punti di tutte quanti, situazione che infatti gli vale la prima posizione in classifica.Mentre il reparto difensivo non è proprio tra i top team, la Virtus occupa il sesto gradino per punti subiti, dietro anche al Bcl, ma non per questo sarà facile averne ragione, ad oggi di partite casalinghe ne hanno perse solamente due e sicuramente faranno di tutto affinché al termine del match siano sempre due.

IL Bcl è reduce da una bella partita che gli ha permesso di aver ragione di un Basket Cecina tutt'altro che arrendevole, è stata una partita dura, dove il consumo di energie è stato molto alto, un fattore che contro una squadra come la Virtus può mettere in difficoltà i biancorossi.Di tempo per recuperare tutte le energie disperse ce n'è stato molto poco, lunedì mattina i ragazzi del Bcl erano già in palestra per allenarsi e preparare meglio possibile la trasferta di Siena. All'andata il Bcl perse di 8, in una partita che di fatto i ragazzi di Olivieri si sono lasciati scappare di mano, dopo un buon primo quarto, accadde quasi l'impossibile nella seconda frazione di gioco, i senesi recuperarono 19 punti e a nulla più servirono gli sforzi successivi per recuperare un passivo del genere.

Olivieri e i suoi ragazzi sono carichi a mille, ma ben consapevoli di chi andranno ad affrontare "La Virtus è sicuramente la squadra che ha avuto più continuità di rendimento. Fanno della difesa e del contropiede le loro armi principali e inoltre sono bravissimi a battere l'uomo sull'uno contro uno dal palleggio. Hanno Diminic molto bravo spalle a canestro da centro. Dal Maso e Olleia nello spot da 4 gli garantiscono pericolosità fronte a canestro, spalle a canestro e fisicità a rimbalzo. Il tutto orchestrato sapientemente da un coach che non ha bisogno di presentazioni. Noi dobbiamo far tesoro della partita dell'andata e togliergli le loro certezze. Se ci presentiamo con gli stessi occhi di domenica ci giocheremo la partita fino alla fine. Sta a noi fare una prestazione di alto livello, senza guardare in faccia a nessuno. A questo punto ogni partita deve essere un'occasione per fare punti, a prescindere dall'avversario che incontriamo."Ad arbitrare l'incontro sono stati chiamati i sig. Orlandini di Livorno e Parigi di Firenze con fischio di inizio alle ore 21:15 del 17 Gennaio al Palacorsoni di Siena