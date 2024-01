Rubriche



Bcl, gran bella vittoria

domenica, 14 gennaio 2024, 21:02

26/22 – 17/23 – 28/10 – 22/23

26/22 – 43/45 – 71/55 – 93/78

Bcl - Cecina

BclLanducci, Burgalassi 14, Barbieri 5, Lenci, Lippi 11, Barsanti 6, Simonetti 13, Tempestini 13, Del Debbio 6, Brugioni, Pierini 4, Trentin 21 All. Olivieri, ass. Giuntoli

Basket Cecina: Milojevic 15, Bertini, Mazzantini 12, Bruci 3, Carlotti, Bruni 14, Pistillo 0, Turini 14, Pistolesi 6, Dalle Ave, Pedroni 1All. Da Prato, ass Corbinelli

Il sig. Corso lancia la palla in aria per il primo possesso del Bcl che si invola in attacco con Burgalassi per la prima tripla della serata. Poi una serie di botta e risposta tra le due franchigie per l'8/4, match che con il trascorrere dei primi minuti di gioco si anima. Per il Cecina i soliti Turrini, Pistolesi e Bruni si portano sul 14/16 con ancora quattro minuti e trenta di gioco prima che la sirena suoni.Ai quattro minuti entra Barsanti e presenta il suo biglietto da visita firmandolo con una delle sue bombe da tre, ma non c'è nemmeno il tempo di leggere il nuovo punteggio sul tabellone che Mazzantini e Pedroni vanno a canestro per il 21/22, Barsanti sembra essere particolarmente caldo ed è sua la tripla del 24/22, poi è Tempestini a segnare per il primo parziale della partita 26/22

Il secondo quarto si apre con Simonetti, poi Barbieri e poi ancora Tempestini per il 35/31 di un match decisamente ad alta intensità. Dopo un primo quarto abbastanza ricco di canestri, i primi cinque minuti della seconda frazione di gioco sono più avari, le difese hanno stretto maggiormente le loro maglie con un conseguente aumento dei fischi arbitrali e qualche giro in più sulla lunetta dei liberi. Dal 38/31 di metà quarto il Bcl sembra aver perso smalto e gli ospiti ne approfittano per infilare un parziale da 0/10 che li porta sul 38/41 a due e cinquanta dal riposo.

E' Trentin che interrompe la serie con una tripla per il 41/41, Bruni replica da due e Mazzantini dai liberi siglano il 43/45 finale.La ripresa porta ancora la firma di Burgalassi, poi Lippi dai liberi per il pareggio e poi ancora Pierini per il 50/48. Il ritmo del match sale in modo esponenziale costringendo i giocatori in campo ad un dispendio di energie veramente alto.Il Bcl sembra aver ritrovato il passo di inizio partita rifilando un contro break da 11/0 portandosi sul 64/53 a tre minuti dalla terza sirena.E' Trentin Simonetti e Tempestini che allungano il break sul 13/0 per il 66/53 a due minuti esatti dalla sirena, poi è ancora Tempestini da tre ad allungare ancora, gli ospiti sono in una fase in cui non riescono a sbloccarsi, costretti come sono da un attacco cinico e molto produttivo del Bcl.

Il lavoro dell'attacco biancorosso non sembra però essere terminato, il canestro degli ospiti non ha riposo, almeno fino alla sirena del terzo quarto che i ragazzi di Olivieri chiudono con un roboante 28/10 per il 71/55 Match che riparte sugli stessi ritmi precedenti, adesso per il Bcl con il vantaggio accumulato potrebbe bastare mantenere il passo degli ospiti, in un ping pong di canestri per arrivare alla sirena finale.

77/63 dopo cinque minuti di gioco, il Bcl ha ormai innestato il pilota automatico e mantiene per adesso le distante da un agguerritissimo Cecina, che forse non si aspettava di trovarsi di fronte una cosi motivata squadra e capace di spazzare via ogni più piccola nube si fosse per sbaglio addensata sopra la loro testa dopo le non buone prestazioni delle settimane precedenti.82/67 con tre minuti di gioco dell'ultima frazione di un match che il Bcl ha interpretato alla perfezione. Ormai è quasi accademia, in campo ci sono le giovani leve del Bcl con il tabellone che segna 90/75, a ormai una manciata di secondi, da una vittoria strameritata dei ragazzi di Olivieri, la sirena suona congelando il risultato sul 93/78.