Il Bcl espugna Siena

giovedì, 18 gennaio 2024, 11:44

Virtus Siena – Bcl

10/20 – 25/16 – 13/11 – 14/27

10/20 – 35/36 – 48/47 - 62/74

Virtus: Berardi 2, Bolis 16, Bartoletti 9, Dal Maso 15, Bruttini, Aminti, Lafitte, Olleia, Costantini 4, Calvellini. Diminic 13, Lombardo 3. All.Lasi, ass Braccagni

Bcl: Landucci, Burgalassi 16, Barbieri, Lippi 13, Barsanti, Simonetti 15, Tempestini 6, Del Debbio 6, Pierini, Trentin 18. All.Olivieri, ass. Giuntoli

A Siena, il Bcl vince e lo fa con carattere e forza, rendendo ai senesi quanto avevano subito all'andata. Burgalassi, Simonetti, Lippi e Trentin, questi i quattro moschettieri al servizio del Bcl che in punta di fioretto hanno concretizzato questa importante vittoria, sfruttando magistralmente ogni assist o passaggio che i compagni gli servivano. Primo possesso casalingo con un nulla di fatto alla sua conclusione, contropiede bianco rosso e primi due punti per Lippi, la Virtus replica con Diminic, ma è il Bcl che ha deciso di condure il gioco, 4/13 dopo 5 minuti.

E' davvero un ottimo Bcl quello che si vede sul parquet di Siena, 8/20 sul tabellone, punti tutti firmati da Burgalassi, Lippi, Trentin e Simonetti, 20 punti che chiudono la prima frazione di gioco con un rinquorante più dieci. Si riparte con Simonetti che va a segno, poi però la Virtus recupera due punti dalla lunetta ed è il 12/22, Simonetti si libera nel pitturato e realizza il 12/24, poi è Burgalassi a portare lo score a quota 27. E' però un secondo quarto dove la Virtus si sta esprimendo decisamente meglio, recuperando punti importanti: il controllo del match sta scivolando dalle mani del Bcl, un po' sulla falsa riga di quanto accadde all'andata.

Sul tabellone i numeri si stanno avvicinando, 23/29 con ancora quattro lunghissimi minuti da giocare e un Bcl a secco di canestri da diversi minuti, molti dei suoi tiri si infrangono sul ferro, poi, finalmente è Trentin che sblocca la situazione con una provvidenziale tripla e subito dopo Lippi rincara la dose, ma la risposta dei padroni di casa è fulminea con una tripla di Facciale, poi ancora la Virtus in lunetta per il 32/33 e a levare le castagne dal fuoco ci prova Del Debbio, ma anche in questo caso la pariglia è resa immediatamente, 35/36 in chiusura, con un parziale di 25/16 che mette ansia.

Il rientro in campo è un assalto a forte Apache, praticamente un monologo Virtus che però non riesce a concretizzare i suoi sforzi, sulla sponda biancorossa in questi primi minuti si è però persa la precisione al tiro, dopo cinque minuti di gioco il punteggio è fermo sul 37/38. A centrocampo la Virtus perde palla e Simonetti vola a canestro, una seconda palla persa da virtussini e questa volta è Burgalassi che castiga i padroni di casa con una tripla, 39/45 quello che si legge sul tabellone, la Virtus non è certo squadra che demorde e agguanta il pareggio sul 45/45, l'ultima palla è ancora per padroni di casa che usufruisce di due tiri liberi che gli permettono di agguantare il primo vantaggio della serata, 48/47 alla terza sirena.

L'inerzia sembra aver voltato le spalle al Bcl, un paio di facili occasioni sono andate a vuoto, gli ultimi due quarti sono stati persi e adesso c'è da rimboccarsi di nuovo le maniche e provare a rifare tutto dall'inizio. Ma la squadra lo già ampiamente dimostrato, ha carattere e i ragazzi di Olivieri sembrano intenzionati a fare sul serio, non mollano, insistono e con caparbietà Simonetti riesce a chiudere un gioco da tre per il nuovo vantaggio, 52/54 dopo tre minuti dell'ultima frazione di gioco, è la svolta. Trentin su assist di Del Debbio porta a 57 il punteggio, poi Tempestini dall'oltre spazio sigla il 56/60, ancora Del Debbio da tre e Burgalassi in contropiede conquista il più 9 sui padroni di casa.

E' un crescendo rossiniano, 56/65 a 4 dal termine, una misura del tempo che alla Virtus sta stretto, la frustrazione di non riuscire a recuperare uno svantaggio da doppia cifra e il vedere lo scorrere del tempo e forse anche un po' di stanchezza, mandano letteralmente in tilt il loro attacco.Al contrario i biancorossi stanno giocando centellinando i secondi che passano, scoccando il tiro quasi sempre da posizione certa e al limite dei 24 secondi.58/71 con meno di un minuto e mezzo di gioco, per il Bcl si sta concretizzando una vittoria che ha quasi dell'incredibile, non conoscessimo però il carattere e la forza di questa squadra, La sirena finale inchioda il punteggio sul 62/74 facendo esultare sugli spalti i tifosi del Bcl che hanno seguito la squadra in trasferta, festa anche nello spogliatoio, ma per festeggiare non c'è tempo, domenica al Palatagliate arriverà lo Spezia e sarà uno dei primi veri scontri salvezza di questa prima fase del campionato.