Rassegna stampa: Lucchese, è un naufragio

lunedì, 15 gennaio 2024, 09:03

I rossoneri ormai senza più né capo né coda subiscono un clamoroso rovescio casalingo contro il Sestri Levante, la classifica piange e ora anche la posizione di mister Gorgone è a rischio, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Il naufragio della Lucchese. Ora i play out sono dietro l'angolo. Il gol di Yeboah non basta, il Sestri Levante la ribalta nella ripresa". Pagelle: "Non è bastata l'astuzia di Cangianiello". E ancora: "Gorgone attende l'arrivo della punta Tommasini. Nel mirino del club anche l'esterno e il terziono".

La Nazione titola: "La Pantera tramonta nella notte. Yeboah illude, poi il crollo totale". Lo Faso: "Tutti in discussione". Pagelle: "Si salva soltanto l'autore del gol fra i rossoneri".

Corriere dello Sport-Stadio: nessun titolo. Tuttosport: nessun titolo. Gazzetta dello Sport: Nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.