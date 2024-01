Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, tre gol e la crisi se ne va

lunedì, 22 gennaio 2024, 08:50

I rossoneri centrano una importantissima vittoria che allontana gli spettri di una classifica in zona play out, prestazioni di grande spessore di un po' tutti i giocatori di mister Gorgone, a cominciare da Rizzo Pinna e Yeboah, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese, tre gol e la crisi se ne va. Rizzo Pinna è il giovane favoloso. Due splendide reti del fantasista che assieme a Yeboah trascina la squadra". Pagelle: "I golden boy Quirini e Cangianiello sfoderano due grandi prestazioni. Chiorra protagonista di un parata decisiva. Tumbarello è il caterpillar". Gorgone, la dedica al patron Bulgarella: "Con i nostri tifosi ci ha sostenuto nei momenti difficili".

La Nazione titola: "Pantera: è il bel sabato del villaggio. Resta in dieci ma centra il successo". Pagelle: "Rizzo Pinna su tutti. Bene anche Yeboah insieme a Chiorra". Mister Gorgone: "Dedicata al presidente. Bella convinzione nuova, ma Fazzi doveva evitare l'espulsione". Rizzo Pinna: "Felicità doppia".

Corriere dello Sport-Stadio: nessun titolo. Tuttosport: nessun titolo. Gazzetta dello Sport: "Lucchese ok". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.