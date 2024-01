Smarrito Jessie: chi l'ha visto?

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 8 gennaio 2024, 09:21

I rossoneri sprofondano a Perugia dove subiscono tre gol, ma il rammarico è tanto per i tre legni colpiti nel primo tempo e per gli errori evitabili in difesa, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 7 gennaio 2024, 08:40

Per i biancorossi, il 2024 inizia con una sconfitta a Quarrata per 99 a 81. Partita quasi mai in discussione con il Bcl che non è riuscito ad esprimersi per come ha fatto vedere nella prima parte del campionato

venerdì, 5 gennaio 2024, 20:46

Dopo lo stop forzato, al Palamelo di Quarrata, il Bcl dovrà scendere in campo con la massima determinazione e ripartire con un regime di giri decisamente alto, se vuole che la Befana, riservi loro i due punti che ha a disposizione. Vincere è quasi un imperativo

sabato, 23 dicembre 2023, 07:55

I rossoneri tornano finalmente alla vittoria e rientrano nella zona valida per gli spareggi promozione al termina di una gara sofferta ma sostanzialmente dominata contro l'Ancona, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola