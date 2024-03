Rubriche



Bcl, i play off ripartono da Borgomanero

sabato, 23 marzo 2024, 17:06

Si riparte da Borgomanero, dopo un lungo periodo trascorso in palestra, dalla partita casalinga con Derthona, il Bcl Torna a giocare i suoi Play in Silver, affrontando una lunga trasferta fino ad arrivare ad una manciata di minuti dal confine con la Svizzera.

Domenica alle 18:00 al Pala Don Bosco troverà ad aspettarlo l'ultima delle squadre del girone A della Conference Nord Ovest, il College Borgomanero, una squadra molto giovane, con un'età dei suoi ragazzi che va da 17 ai 19 anni, ma con all'interno del suo roster un giocatore di grande esperienza come Benzoni che di anni ne ha però 44.

Come ha sempre sostenuto coach Olivieri, ma non solo lui, non esistono partite facili, specialmente nel basket, dove nulla è scritto fino all'ultimo secondo di gioco. Quello che invece è già scritto, è che la partita di Domenica 24 Marzo è di quelle il cui risultato comincia ad avere le sembianze di uno spartiacque, o per meglio chiarire, è un treno che passa e sul quale c'è da salire perché non si sa, se ne passerà un altro e qualora fosse, quando.

Come è stato per tutto il campionato, anche questi Play in Silver hanno una classifica cortissima e non solo, a complicare le cose c'è pure una differenza canestri da tenere in conto, in un ipotetico arrivo a pari punti con Quarrata e Spezia, ai ragazzi di Olivieri toccherebbe il terzo gradino del podio, rimanendo fuori dai play-off.

Per il Bcl il match con Borgomanero è l'ultimo del girone di andata e con Quarrata che ha già giocato, portandosi a casa altri due punti, raggiungendo quota 14 e con lo scontro diretto a quota 10 tra Gallarate e Spezia, gli attuali 12 punti dei biancorossi, comincerebbero a stargli stretti.

L'imperativo quindi è vincere, giocarsi l'ultima del girone di andata come fosse una finale di Eurolegha, questo è quanto trapela dalle parole che coach Olivieri ha detto: "Cerchiamo un pronto riscatto dopo Derthona e sarà una partita difficilissima perché College è in crescita come testimonia la loro ottima prestazione in casa di Spezia domenica scorsa. Contropiede, rimbalzi d'attacco e 1 contro 1 sono le loro armi principali. Sono tutti ottimi atleti e grandi saltatori e dovremo assolutamente pareggiare la loro fisicità. Ferrari è il loro giocatore di punta, Benzoni e Trucchetti formano l'asse play pivot. D'amelio, Zanetti, Pettinaroli, Bazan, Broggi, Pillastrini e Osasuyi sono tutti buonissimi giocatori che possono fare la differenza. La settimana di lavoro è stata buona e c'è tanta voglia di fare bene da parte dei ragazzi che si sono allenati con dedizione e impegno. L'ultima partita ci ha insegnato che non ci possiamo permettere passaggi a vuoto e poca intensità fisica in difesa. Tutte le partite si stanno giocando sui dettagli e chi è più continuo ed efficace alla fine raggiunge il risultato positivo. Ancora ai box Landucci ma ritroviamo capitan Barsanti." Palla a due alle 18 di domenica 24 marzo al Pala Don Bosco di Borgomanero, arbitreranno l'incontro il Sig. Pirazzi di Vicenza e il Sig. Rigon di Novara