Rassegna stampa: Lucchese, le solite palle gol sprecate

lunedì, 25 marzo 2024, 08:46

I rossoneri non riescono a fermare la capolista Cesena che passa con un gol nel secondo tempo, ma la Lucchese gioca bene per una buona parte di gara pur manifestando i soliti limiti sotto porta, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese, solite palle gol sprecate. Cesena ringrazia e non perdona. La capolista soffre un tempo, ma con i cambi e un eurogol chiude i conti". Pagelle: "Gran primo tempo di Yeboah". Gorgone: "I miei ragazzi hanno dato tutto, ma in zona gol è sempre la solita storia".

La Nazione titola: "Lucchese-Cesena, ko agrodolce. Alla Pantera vanno solo gli applausi i tre punti finiscono in Romagna". Gorgone: "Rammarico". Pagelle: "Tumbarello, Quirini e Rizzo Pinna su tutti, male Cangianiello".

Corriere dello Sport-Stadio: "Il Cesena viaggia spedito verso la B". Tuttosport: "Cesena in festa". Gazzetta dello Sport: "Il Cesena è una sinfonia, già sabato arriva in B? Prodezza di Berti, la Lucchese si arrende nella ripresa". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.