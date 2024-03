Rassegna stampa: Lucchese, finalmente il colpaccio

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 28 marzo 2024, 12:21

I biancorossi escono battuti anche da Gallarate al termine di un match tirato e in bilico sino a pochi secondi dalla fine, complicato il cammino per il passaggio del turno

martedì, 26 marzo 2024, 17:38

Il Bcl sarà di nuovo in trasferta questa volta in direzione Gallarate dove proverà a bissare quanto fatto all'andata, vincendo sui galletti per 86/74 al termine di una partita intensa che riuscì a fare sua nell'ultimo quarto: palla a due alle 21 di mercoledì

lunedì, 25 marzo 2024, 08:46

I rossoneri non riescono a fermare la capolista Cesena che passa con un gol nel secondo tempo, ma la Lucchese gioca bene per una buona parte di gara pur manifestando i soliti limiti sotto porta, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 25 marzo 2024, 07:56

I biancorossi perdono a Borgomanero per la seconda volta nel girone play off, uno stop che li allontana dalla due posizioni di classifica disponibili per l'accesso ai play off: finisce 85 a 71 per i piemontesi